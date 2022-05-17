البحرية الليبية: إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين في طريقهم لأوروبا

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

بحسب ما أفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية على صفحته على موقع فيسبوك، بأن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ (41 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

كما تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين بنقطة مصفاة الزاوية وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأضاف المنشور متابعة جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

وفي نفس السياق في عملية أخرى، تمكن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية من إنقاذ (78 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي