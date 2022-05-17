الزين: ليبيا ليست دولة راعية للإرهاب بل بيئة طاردة له

ليبيا – أكد آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين إنه بعد ورود بعض المعلومات عن بعض التحركات المشبوهة لتنظيم داعش وزيادة الحركة لبعض المجموعات الإجرامية التي تمتهن الإجرام كتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية تم نشر عدد من الدوريات الأمنية.

اللواء الزين قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الهدف من الدوريات الأمنية ليست بالدرجة الأولى القبض على هذه المجموعات، لكن أثناء خروج الدوريات يضغط هذا الأمر على الطرف الآخر ما يجعله يقوم بتغير مواقعه ويسهل تتبعه والسيطرة عليه.

وتابع: “أشكر مواطنينا في الأودية والمناطق الصحراوية الذين أبدوا استعدادهم الكامل لتزويدنا بالمعلومات وكافة الأمور التي سهلت تحركاتنا وتواجدنا في هذه المناطق وهذا يدل على الوطنية لهؤلاء الافراد”.

كما أكد على أن ليبيا ليست دولة راعية للإرهاب، بل بيئة طاردة والإرهاب القادم لليبيا هو من جهات ودول أخرى، ما يجعل الثقة في المجتمع الليبي والليبيين كبيرة وأن ليبيا ستكون مستقرة وآمنة وخالية من هذا التنظيم.

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