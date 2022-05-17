ليبيا: اندلاع اشتباكات بعد إعلان باشاغا دخول طرابلس

ذكر سياسي وقائد جماعة مسلحة أن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بعد وصول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، إلى المدينة على الرغم من رفض حكومة عبد الحميد الدبيبة المنافسة تسليم السلطة.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت مقاتلين في مناطق بوسط طرابلس وحول الميناء، في حين سُمع صوت أسلحة آلية، على ما أفادت وكالة «رويترز».

وسبق ذلك إعلان حكومة باشاغا المعيّنة من البرلمان ليل الاثنين الثلاثاء دخولها إلى العاصمة طرابلس. وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية «وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها».

وكلف البرلمان المتمركز في شرق البلاد باشاغا في مارس (آذار)، لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف في العام الماضي، رفض تسليم السلطة ما أدى إلى صراع مطول بين الحكومتين المتنافستين.