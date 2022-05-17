ماذا حدث في ساعات الصباح الأولى؟ تعرف على تفاصيل مغامرة باشاغا الأخيرة

أخبارليبيا24_متابعات – وقعت أشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس أمس الأثنين عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشااغا إلى العاصمة في ساعات متأخرة من ليلة الأثنين.

الاشتباكات وقعت في عدد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طرابلس أبرزها طريق الشط وقرجي وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وافادت عدد من المصادر بمقتل “أحمد الأشهب أحد عناصر الكتيبة 166. مصراتة الموالية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشآغا. جراء الاشتباكات الدائرة بمحيط معسكر النواصي وسط طرابلس.

المكتب الاعلامي للحكومة الليبية أعلن رسميا أمس الأثنين عن دخول. رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رفقة عدد من وزراء حكومته إلى طرابلس

وبينت عدد من الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي. أن من وصلو إلى طرابلس هم فقط رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير الخارجية حافظ قدور

في حين عدد من المصادر أفادت أن باقي وزراء حكومة باشااغا سيصلون تباعا خلال الأيام القادمة .

في حين أعلنت القوة الثامنة ” النواصي ” أمس الأثنين في منشور لها عبر صفحتها بالفيسبوك. دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس.

تصريحات وتعليقات

في حين وفي كلمة مقتضبة لباشااغا عقب دخوله طرابلس أكدت أن مؤتمر صحافي. للحكومة سيعقد اليوم الثلاثاء لتوضيح الأمور ومهام عمل الحكومة التي أتت لخدمة كل الليبيين.

وزير الداخلية بحكومة باشااغا عصام بوزريبة أعلن في كلمة مسجلة مباركة الوزارة دخول. رئيس الحكومة للعاصمة تمهيدا لمباشرة العمل من داخلها.

في حين أكد بوزريبة أن الوزارة تؤكد دعوتها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأنها أتت لكل الليبيين ولن تقصي أحد وأن الحكومة بصدد استلام مقارها داخل العاصمة.

وفي أولى التعليقات على دخول فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس قال وزير الثقافة السابق حسن ونيس أن وصول باشاغا إلى طرابلس كان عبر مطار معيتيقة.

في حين وفي منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك علق رئيس المجلس الأعلى. للدولة خالد المشري على الاشتباكات الدائرة رحها بالعاصمة. طرابلس قائلا ” ندين بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بين الإخوة وسط العاصمة طرابلس، وندعوا لإيقافه فورا، حفاظاً على نقطة دم كل ليبي “.

في حين أكد المشري على أن الحل الوحيد للإنسداد السياسي الحاصل حالياً. هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات، ويجدد. فيها الشعب الليبي سلطته، بشكل سلمي وشفاف.