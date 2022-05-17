التكبالي: إجراء الانتخابات في ليبيا يتطلب فرض الأمن على الأرض

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن أعضاء لجنتي النواب والدولة الاستشاري حضرتا إلى القاهرة، وكل منهم يحمل شأنا يخفيه، وهذا لن يقود إلا إلى مزيد من الخلاف المتفرع”.

وأضاف التكبالي، في تصريحات صحفية، أن إجراء انتخابات حقيقية في ليبيا يتطلب فرض الأمن على الأرض وإرساء المصالحة عبر قناعات حقيقية.

وتابع:” هناك أولويات لقيام الدولة أولها الأمن والأمان ثم تأتي الأشياء الأخرى مثل القوانين المدسترة والتنظيم وحسن الإدارة ونزع التزوير وتسوية قضية صلاحية المنتخب والمرشح”.

واستطرد:” بعد هذه الأولويات نتكلم عن الانتخابات لقيام الدولة، وليس الانتخابات لانهيار الدولة”.