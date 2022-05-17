وليامز: أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء وحماية المدنيين | أخبار ليبيا 24

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قالت مستشار الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تعليق لها على الأحداث والاشتباكات في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء على صفحتها بالتويتر “في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين.

وحثت وليامز جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية. بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.

وأكدت أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، وأنه من أجل ذلك. تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا. على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.

وفي سياق متصل وقعت أشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس أمس الأثنين عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشااغا إلى العاصمة في ساعات متأخرة من ليلة الأثنين.

الاشتباكات وقعت في عدد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طرابلس أبرزها طريق الشط وقرجي وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وافادت عدد من المصادر بمقتل “أحمد الأشهب أحد عناصر الكتيبة 166. مصراتة الموالية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشآغا. جراء الاشتباكات الدائرة بمحيط معسكر النواصي وسط طرابلس.

المكتب الاعلامي للحكومة الليبية أعلن رسميا أمس الأثنين عن دخول. رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رفقة عدد من وزراء حكومته إلى طرابلس

وبينت عدد من الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي. أن من وصلو إلى طرابلس هم فقط رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير الخارجية حافظ قدور

في حين عدد من المصادر أفادت أن باقي وزراء حكومة باشااغا سيصلون تباعا خلال الأيام القادمة .

في حين أعلنت القوة الثامنة ” النواصي ” أمس الأثنين في منشور لها عبر صفحتها بالفيسبوك. دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس.