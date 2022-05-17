ليبيا: باشاغا يغادر طرابلس بعد اشتباكات مع مؤيدين للدبيبة

قال مكتب رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا إنه غادر العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من محاولته دخول المدينة فيما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين فصائل متنافسة.

وكانت قد اندلعت مواجهات صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية «وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منه». وقال باشاغا في تصريح صحافي عقب دخوله طرابلس «وصلنا العاصمة بسلام وأمان، كان استقال ممتاز من أهل العاصمة». وأضاف «سنتوجه لاحقاً بكلمة إلى الشعب الليبي، كلمة جامعة وبأننا كحكومة جئنا نمد أيدينا لكل الليبيين سواء المؤيدين أو الرافضين لنا، لكي نتوحد».

بدوره، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في حكومة باشاغا، أن دخول العاصمة جاء سلمياً ووفق القانون. وأكد في بيان متلفز أن حكومته تعمل على «الحفاظ على أرزاق المواطنين» وأنها «بصدد استلام كافة المؤسسات داخل العاصمة». وشدد على أن الحكومة الليبية «لكل الليبيين وأنها لن تقصي أحدا».