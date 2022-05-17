السفارة الأميركية تدعو للامتناع عن العنف في طرابلس

أعربت السفارة الأميركية في ليبيا عن قلقها من اشتباكات طرابلس المسلحة، داعية جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن العنف.

وأضافت السفارة، في منشور لها، أن استيلاء القادة السياسيين على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف سيؤذي فقط الليبيين، مضيفة أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول لقيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم.

وأكدت السفارة، في منشورها، أن المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضافت أن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين هناك يجب أن يدركوا أن استمرار الافتقار إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه.

وشهدت طرابلس اشتباكات مسلحة منذ ساعات الفجر الأولى، الثلاثاء، بعد أن أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخوله العاصمة، قبل أن يغادرها رفقة عدد من أفراد حكومته.

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