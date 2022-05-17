وليامز تدعو إلى التهدئة في طرابلس

العنوان

‏دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى الحفاظ على الهدوء، في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس.

وقالت وليامز، “أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين. وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات”.

‏وأضافت، “لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات”.

وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة على خلفية دخول رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إليها فجر اليوم، لممارسة مهام الحكومة من داخلها.