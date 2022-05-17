ليبيا الان

سفارة المملكة المتحدة تدعو لإنهاء التوتر والعودة للحوار

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، إن أحداث صباح اليوم في طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم، وأن هذا الحل لا يجب أن يتم بالقوة.

وحثت السفارة، في منشور لها، جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار، وإجراء انتخابات ناجحة.

وتأتي تصريحات السفارة بعد أن شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة منذ ساعات الفجر الأولى، الثلاثاء، بعد أن أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخوله إلى العاصمة، قبل أن يغادرها رفقة عدد من أفراد حكومته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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