المشري: ندين اشتباكات طرابلس والحل الوحيد في مسار دستوري واضح

دان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس في الساعات المبكرة من اليوم، بعد دخول فتحي باشاغا، رئيسي الحكومة المكلفة.

وقال المشري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ندين بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بين الإخوة وسط العاصمة طرابلس، وندعوا لإيقافه فورا، حفاظاً على نقطة دم كل ليبي”.

وأضاف “نؤكد على أن الحل الوحيد للانسداد السياسي الحاصل حالياً هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات، ويجدد فيها الشعب الليبي سلطته، بشكل سلمي وشفاف”.

وفي الساعات المبكرة من اليوم، قامت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بالدخول إلى طرابلس، وهو ما أعقبه اشتباكات مسلحة عنيفة، ما تسبب في العديد من الخسائر، ما دفع الحكومة المكلفة للانسحاب من العاصمة مجددا حقنا للدماء.