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أنباء عن مغادرة باشاغا للعاصمة طرابلس ولا تأكيد من الحكومة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

ذكرت مصادر عدة أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة غادروا اليوم الثلاثاء العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس. فيما لم تؤكد الحكومة الخبر أو تنفيه.

وأكدت المصادر أن مغادرة باشاغا وأعضاء حكومته جاءت حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء، وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية فحي باشاغا وصوله إلى العاصمة طرابلس لمباشرة عمل الحكومة بعد استلام كافة المقرات.

إلا أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات التي تحمي رئيس الحكومة وعدد من مليشيات العاصمة المؤيدة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.


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صحيفة العنوان الليبية

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