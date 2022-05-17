الدبيبة يوجه بحصر الأضرار جراء اشتباكات طرابلس خلال ثلاثة أيام

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بحصر الأضرار وتقدير التعويضات المناسبة جراء اشتباكات العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز وإحالة تقرير لمجلس الوزراء لاعتماده والبدء في الإجراءات اللازمة بالخصوص في غضون 3 أيام.

ووجه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة خطاب إلى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات وعميد المجلس البلدي لبلدية طرابلس ووكيل المجلس البلدي لبلدية طرابلس ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي.

وأشار جمعة في خطابه إلى الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء والتي تسببت في أضرار مختلفة لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق ببلدية طرابلس المركز.