عقب وصول باشاغا..السفارة الأمريكية تعبر عن قلقها من الاشتباكات في طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية.

وحثت السفارة الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا.

وأكدت السفارة الأمريكية أن السبيل الوحيد القابلة للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم.

وأشارت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى أن المحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من اي وقت مضى.

وتابعت :”ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه”.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عقب إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وصوله إلى العاصمة من أجل مباشرة الحكومة لمهامها بعد استلام المقرات.

إلا أن هناك أنباء عن مغاردة باشاغا للعاصمة بحسب مصادر عدة حقنًا للدماء وحفاظًا على سلامة المواطنين.