دخول باشاغا فجر اليوم إلى طرابلس

طرابلس 17 مايو 2022 (وال) أعلن رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب الليبي “فتحي باشاغا” فجر اليوم الثلاثاء، دخوله العاصمة طرابلس. وأكد باشاغا الأمر في كلمة عبر التلفزيون ، مشيرا إلى أنه أنه سينظم مؤتمرا صحافياً اليوم لتوضيح الأمور. وقبل ذلك، أعلن مكتبه الإعلامي وصوله إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها. في ذات […]

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