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دخول باشاغا فجر اليوم إلى طرابلس

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 17 مايو 2022 (وال) أعلن رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب الليبي “فتحي باشاغا” فجر اليوم الثلاثاء، دخوله العاصمة طرابلس. وأكد باشاغا الأمر في كلمة عبر التلفزيون ، مشيرا إلى أنه أنه سينظم مؤتمرا صحافياً اليوم لتوضيح الأمور. وقبل ذلك، أعلن مكتبه الإعلامي وصوله إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها. في ذات […]

ظهرت المقالة دخول باشاغا فجر اليوم إلى طرابلس أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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