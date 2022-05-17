المجلس العسكري مصراتة: لن نقف مكتوفي الايدي وسندعم الحكومة الشرعية بقيادة فتحي باشاغا

أكد المجلس العسكري مصراتة أنه لن يقف مكتوف الايدي فى حال لم يلتزم عبد الحميد الدبيبة بسحب قواته من شوارع العاصمة.

المجلس العسكري مصراتة، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، قال : “وها نحن اليوم نعبر عن اعتزازنا بالنجاحات التي يسجلها الرئيس فتحي باشاغا فى كافة المسارات والتى تعطى دلالة على ثقة المجتمعات الداخلية والعربية والدولية بدولته وبشجاعته فى اتخاذ المبادرات والقرارات التى تعطى قوة دفـع حيوية لحركة النهوض والإنماء ونزداد معها إيمانا أن طرابلس قد حظيت بنظرة ثاقبة استشرافية لدى الحكومة وها هو يبرهن على ذلك بدخول الحكومة الى العاصمة دون قتال ومن هذا المنطلق نبارك لكافة الشعب الليى هذه المبادرة الحكيمة وتأنيهم وحكمتهم لحماية حقوق المواطنين ودرء لنشوب القتال منذ بداية تشكيلها واعتمادها الا اننا فوجئنا بقوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية بدئت بالرماية بالأسلحة الثقيلة وسط العاصمة”.

وأضاف: “عليه نؤكد اننا لن نقف مكتوفى الايدي فى حال لم يلتزم عبد الحميد الدبيبة بسحب قواته من شوارع العاصمة”.