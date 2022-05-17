بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي,

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة وصافية على معظم مناطق ليبيا إلى نهاية الأسبوع.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-27)مْ على المناطق الساحلية ، ومابين(30-34)مْ علي مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بعد ظهر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى:مرتفعة نسبياً اليوم حيث تتراوح مابين (32-37)مْ، ولا تتجاوز (29)مْ على طبرق والجبل الأخضر, وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على معظم المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-38)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-38)مْ.