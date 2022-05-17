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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي,
ومن المتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة وصافية على معظم مناطق ليبيا إلى نهاية الأسبوع.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-27)مْ على المناطق الساحلية ، ومابين(30-34)مْ علي مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بعد ظهر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل.
درجات الحرارة القصوى:مرتفعة نسبياً اليوم حيث تتراوح مابين (32-37)مْ، ولا تتجاوز (29)مْ على طبرق والجبل الأخضر, وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على معظم المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-38)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-38)مْ.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية التنبو 2022 الجوية الحرارة الصغر صافية الحرارة 23 الصغر 1 صافي اه (م(اليوم لسحب (م(الیو) السماء 23 25 16 16 17 17 30 صافية 16 26 30 1 ه 30 إلى زليتن السماء 19 19 29 30 32 صافية 30 ظهور السما السما 30 19 إى اه 26 25 25 ابونجیم ے إلى 22 30 35 ال السماء السحب 38 37 طبرق 25 22 36 34 السماء السما صافي السما 38 35 السحب فيةالى ظهور ظهور 37 السماء مرزق 24 23 36 صافية 36 تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام بداية من اليوم الثلاثاء 2022-05-17 F-270-001 أيام اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي, وصافية على معظم مناطق ليبيا إلى نهاية .الأسبوع. اعتدال في درجات الحرارة الثلاثاء ومن المتوقع .والمعتدلة شرقية السماء: بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً ظهر اليوم على بعض مناطق تتجاوز (29( على طبرق والجبل الأخضر وتسجل انخفاض بسيط :السماء صافيه ل قليلة الاتجاه شمالية -الحمادة: :السماء صافية قلبلة .السحب الاتجاه شمالية رقية خفيفة تتراوح مدينة غروب الشمس اليو الساعة)00:10 شروق ليو الساعة (06:05) حالة :السماء صافية اله قليلة السحب. شمالية خفيفة إلى معتدلة‏'‏

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