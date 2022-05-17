وليامز: لا يمكن حل النزاع بالعنف ولكن بالحوار والتفاوض وتظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة

علقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر”، إنه في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين.

وتابعت: “وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات”.

وأوضحت المستشارة الأممية، أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.