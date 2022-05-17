الفار: نرفض المساس بعاصمتنا ولا نخضع للمصالح الضيقة

أكد آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بالفار، الداعم للدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب؛ بعد مشاركة قواته في اشتباكات طرابلس، أنه يرفض المساس بأمن وسلامة العاصمة طرابلس.

وقال الفار، في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “نرفض المساس بأمن وسلامة عاصمتنا وكل شبر من ليبيا كافة”، زاعمًا أن “مشروع رفضناه في ضوء النهار، لا يمكن أن نرضى به في جنح الليل أو تحت الطاولات”. على حد قوله.

وادعى قائلًا ” دافعنا ودفعنا لأجل العاصمة الكثير في السابق، ولازلنا ندفع اليوم وغدًا ومادام فينا عرق ينبض”. بحسب تعبيره.

وختم موضحًا أن “القضية قضية وطن، لا تخضع للمساومات ولا للمصالح الضيقة” على حد قوله.