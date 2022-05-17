هورندال: أحداث ‎طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم

العنوان – طرابلس

قالت سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال اليوم الثلاثاء إن أحداث صباح اليوم في ‎طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم.

وأضافت هوندرال في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن هذا الحل يجب أن لا يتم أو يتحقق بالقوة.

وأكدت السفيرة أن سفارة المملكة المتحدة في ‎ليبيا تحث جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة.

وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء أعلنت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية.

وحثت السفارة الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عقب إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وصوله إلى العاصمة من أجل مباشرة الحكومة لمهامها بعد استلام المقرات.

إلا أن هناك أنباء عن مغاردة باشاغا للعاصمة بحسب مصادر عدة حقنًا للدماء وحفاظًا على سلامة المواطنين.