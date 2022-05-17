اللواء 444 يكشف لـ218 تفاصيل عملية إخراج باشاغا من طرابلس

صرح مصدر من اللواء 444 قتال لـ 218 بأن عملية إخراج رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من طرابلس تمت بالتنسيق مع جميع الأطراف، بمن فيها حكومة الوحدة.

وأضاف المصدر أن قادة اللواء 444 قتال وجدوا تجاوبًا كبيرًا من قبل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية مع مبادرة حقن الدماء وإخراج باشاغا من طرابلس؛ لمنع انجرار العاصمة إلى القتال.

وأشرف اللواء 444 قتال على عملية تأمين إخراج رئيس الحكومة الليبية من العاصمة بعد ساعات قليلة من دخوله إليها، حيث أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية فجر الثلاثاء وصول باشاغا رفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس؛ استعدادًا لمباشرة أعمال حكومته منها.

وشهدت العاصمة اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات مؤيدة لباشاغا وأخرى معارضة لدخوله إلى العاصمة، لم تهدأ حتى أكدت الحكومة رسميًا خروجه من المدينة.

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