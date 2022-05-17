خارجون عن القانون…حكومة الوحدة الوطنية تعلق على أحداث طرابلس | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علقت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء على إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وصوله إلى طرابلس لمباشرة مهام حكومته منها.

وقالت الحكومة في بيان لها :”إن ماشهدته العاصمة الليبية طرابلس في ساعات الصباح الأولى هو تسلل مجموعة خارجة عن القانون للمدينة”. مدينة هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون.

وتابعت في بيانها :”تفاجأ سكان العاصمة طرابلس الأمنين اليوم بقيام مجموعة مسلحة خارجـة عـن القانون بمحاولة التسلسل في جنح الظلام لطرابلس في محاولة بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها، مستخدمين الأسلحة والعنف”.

وأكدت الحكومة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعاملت بكل مهنية وحزم مع هـذا الاختراق الأمني حتى تمكنت من وئد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن مواطنيها”.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الحادثة تسببت في خسائر بشرية ومادية لازالت أجهـزة الأمـن والإدارة المحليـة تعمل على حصرها ومعالجتها.

ووجهت حكومة الوحدة الوطنية كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بشدة مـع كـل مـن يـهـدد أمـن المواطنين وسلامتهم.

وجددت الحكومة التزامها أمام الشعب الليبي بشأن إيصاله لتحقيق الانتخابات. ومنع أي محاولات تسعى لها بعض الأطراف للتمديد لأنفسها. وفرض نفسها بالقوة فوق إرادة الشعب الليبي.

وطاـبت حكومة الوحدة الوطنية كافة الأطراف الدولية بإدانة هذه التصرفات التي تهدد أمـن المواطنين وسلامتهم.

واعتبرت الحكومة أن من يقوم بهذه التصرفات لن يصلح يوما ما أن يكون طرفا في أي حوار أو اتفاق سياسي بالخصوص.