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بلحاج: قادة طرابلس اتفقوا على تجنيب أهلها الحرب والقتال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، أن قادة طرابلس اتفقوا على تجنيب أهلها الحرب والقتال، بحسب تعبيره.

وقال بلحاج، في منشور له، عبر حسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قادة طرابلس اتفقوا على تجنيب أهلها الحرب والقتال، علينا جميعاً الحفاظ على وحدتها وفقاً لجميع التفاهمات التي توافق كل الفاعلين بالعاصمة على الالتزام بها”، وفقا لقوله.

وأضاف “حماية أرواح شبابنا بالأجهزة الأمنية والمدنيين هي الأولوية الآن، ومنع الفتنة بين أبناء طرابلس هي هدفنا. ويجب العودة فوراً للحوار حقناً للدماء”، على حد وصفه.

وتابع “لا مجال أمامنا إلا الحوار الوطني، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. والتغيير السلمي للسلطات الحالية لا يتم إلا عبر هذه الأدوات”، بحسب ادعائه

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الجماعة المقاتلة المليشيات بلحاج

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صحيفة الساعة 24

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