أبوالغيط يدعو إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، عن «بالغ القلق» إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس، ودعا إلى ضرورة «الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار» والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد مزيد الخسائر البشرية والمادية».

وناشد أبوالغيط جميع الأطراف بـ«ضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددًا، وتغليب لغة الحوار وصولًا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة»، معتبرًا أن الانتخابات هي «السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتجديد شرعية المؤسسات»، وفق ما نقل عنه في بيان مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة.

أبوالغيط يؤكد أهمية اجتماعات القاهرة

وأكد أمين عام الجامعة العربية أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والتي انطلقت جولتها الثانية قبل يومين برعاية أممية وباستضافة من مصر.

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وفي هذا الإطار، أكد المصدر دعم جامعة الدول العربية والأمين العام، لـ«كل جهد مُخلص يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة ويُقرب وجهات نظرهم في هذا المسار وكافة مسارات التفاوض الأخرى».

وعاد الهدوء إلى العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن دخول الأخير مدينة طرابلس.

وأكد سكان في العاصمة اتصلت بهم «بوابة الوسط» أن الهدوء عاد إلى المدينة؛ حيث جرى فتح الطرق الرئيسة التي كانت أقفلت جراء الاشتباكات التي لم تستمر طويلًا، ومنها شارع الشط الممتد من مطار معيتيقة إلى ما كان يعرف بمقر الكلية العسكرية للبنات، وطريق المطار.