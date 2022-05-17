اللافي: ما حدث في طرابلس من أعمال مسلحة لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار

العنوان – طرابلس

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء أن ما حدث ليلة البارحة من أعمال مسلحة، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار.

وأضاف اللافي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن حل الأمور السياسية باستخدام السلاح يجب أن يكون قد ولى إلى غير رجعة، فقد جربه الليبيون وأثبت فشله.

وشدد عضو الرئاسي على ضرورة أن تتمتع كافة الأطراف بقدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، وأن تضع في الحسبان أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وأشار اللافي إلى أن مثل هذه الأعمال تأتي في مرحلة غاية الخطورة على الوطن وسلامة أهالينا.

وأهاب بجميع من في البلاد أو خارجها، أن يغلبوا صوت العقل، وأن يسعوا لحل كل الخلافات بالحوار البناء.

وناشد عضو المجلس الرئاسي الأطراف الدولية تقديم الدعم للحوار الليبي، وألا تساهم بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر.

ودعا اللافي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى ضرورة القيام بدور نشط في هذا الوقت بالذات.

وناشد عضو المجلس الرئاسي عقلاء البلاد أن يقوموا بدورهم الذى يفرضه الواجب، لمنع أي اشتباكات حفاظًا على الأرواح.