الدبيبة يصدر تعليماته بحصر الأضرار وتقدير التعويضات المناسبة على خلفية إشتباكات طرابلس

ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تعليماته بحصر الأضرار وتقدير التعويضات المناسبة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاثمة طرابلس.

وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا”، ستتم عملية الحصر من خلال التنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز.

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