النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي يدعو جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل

طرابلس 17 مايو 2022 (وال) ـ أكد النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، أن ما حدث ليلة البارحة من أعمال مسلحة في العاصمة طرابلس، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار، وأن استخدام السلاح في حل الأمور السياسية، قد ولى إلى غير رجعة، وهو خيار جربه الليبيون في السابق وأثبت فشله.

وجدد السيد النائب، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبته لكافة الأطراف بالتحلي بقدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، وأن تضع في الحسبان أرواح المدنيين وممتلكاتهم، معتبراً أن مثل هذه الأعمال تأتي في مرحلة غاية الخطورة على الوطن وسلامة المواطنين، مطالباً بجميع من في البلاد أو خارجها، أن يغلبوا صوت العقل، وأن يسعوا لحل كل الخلافات بالحوار البناء.

كما ناشد السيد عبد الله اللافي، الأطراف الدولية تقديم الدعم للحوار الليبي، وألا تساهم بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر، داعياً مستشارة الأمين العام أن تقوم بدور نشط في هذا الوقت بالذات.

كما دعا النائب المجلس الرئاسي، عقلاء البلاد وحكمائها أن يقوموا بدورهم الوطني الذي يفرضه الواجب. ( وال ـ طرابلس) ح س

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