اليونان تتعهد بإصدار تأشيرات لليبيين وفتح المجال الجوي

أخبار ليبيا 24

أكد القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس أنه سيتم البدء في إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين. في أقرب الآجال.

وأشار ستاماتيكوس، خلال لقاء له مع نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني. إلى أنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية واستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة. التي ستكون من خلال عدة موانئ من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف العمل به قريباً.

ونوه القائم بأعمال السفارة بأن ليبيا ستحظى باهتمام خاص من السلطات اليونانية. حيث ستساهم الشركات اليونانية في التنمية وإعادة الإعمار، كما سيكون هناك تعاون في مجالات أخرى كالمجال الطبي من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي. الذي تم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية وغيرها من المجالات التي ستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.

من جانبه طالب القطراني بفتح المجال الجوي وإصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين وخاصةً العاجلة منها للحالات المرضية الحرجة.