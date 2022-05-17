اللافي: نهيب بـ “ستيفاني” أن تقوم بدور نشط في هذا الوقت بالذات

أكد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن “ما حدث ليلة البارحة من أعمال مسلحة، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار”.

وقال اللافي في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “حل الأمور السياسية باستخدام السلاح يجب أن يكون قد ولى إلى غير رجعة، فقد جربه الليبيون وأثبت فشله”.

وتابع؛ “يجب أن تتمتع كافة الأطراف بقدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، وأن تضع في الحسبان أرواح المدنيين وممتلكاتهم”.

وأردف اللافي؛ أن “مثل هذه الأعمال تأتي في مرحلة غاية الخطورة على الوطن وسلامة أهالينا”.

واستطرد قائلًا: “لذلك نهيب بجميع من في البلاد أو خارجها، أن يغلبوا صوت العقل، وأن يسعوا لحل كل الخلافات بالحوار البناء”.

وناشد اللافي؛ “الأطراف الدولية تقديم الدعم للحوار الليبي، وألا تساهم بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر”.

وختم منشوره مطالبًا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بأن “تقوم بدور نشط في هذا الوقت بالذات”، لافتًا “وأخيرًا ندعو عقلاء البلاد أن يقوموا بدورهم الذى يفرضه الواجب”.