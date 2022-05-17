الخارجية المصرية تدعو للحفاظ على الهدوء في طرابلس والابتعاد عن التأجيج

العنوان – القاهرة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس.

وأضاف حافظ :”إننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي”.

وحثَّ المتحدث الرسمي جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وشدَّد حافظ على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.

وأكَّد في هذا الإطار على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة عقب إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وصوله لطرابلس من اجل مباشرة عمل الحكومة