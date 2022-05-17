معلقًا على إشتباكات طرابلس.. بلحاج: لا مجال أمامنا إلا العودة فورًا للحوار حقنًا للدماء

ليبيا – قال عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إن قادة طرابلس اتفقوا على تجنيب أهلها الحرب والقتال، داعيًا الجميع للحفاظ على وحدتها وفقاً لجميع التفاهمات التي توافق كل الفاعلين بالعاصمة على الالتزام بها.

بلحاج وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء أضاف: “حماية أرواح شبابنا بالأجهزة الأمنية والمدنيين هي الأولوية الآن، ومنع الفتنة بين أبناء طرابلس هي هدفنا. ويجب العودة فورًا للحوار حقنًا للدماء”.

وختم بلحاج منشوره: “لا مجال أمامنا إلا الحوار الوطني، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة،والتغيير السلمي للسلطات الحالية لا يتم إلا عبر هذه الأدوات”.

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