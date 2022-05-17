رئاسة الأركان تدين الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أدانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان لها أن الاشتباكات التي وقعت روّعت المواطنيين، وسببت الأضرار بالممتلكات، ومحاولة إدخال العاصمة في فوضى واقتتال، والذي نرفضه بشدة.

وأمرت رئاسة الأركان العامة في بيانها جميع الوحدات العسكرية والمساندة، التقيّد والالتزام ببلاغ القائد الأعلى لمنع حركة الأرتال العسكرية.

وأكدت بأنهم ملتزمون بمدنية الدولة، والتدوال السلمي للسلطة، عن طريق انتخابات نزيهة بعيداً عن استعمال السلاح.

وأعقبت محاولة دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين مؤيديه ورافضيه. أسفرت عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.