«بوراص»: ما حدث في العاصمة يدعونا إلى اتخاذ قرار ينهي كافة أنواع العنف

أكدت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراص، أن ما حدث أمس بالعاصمة طرابلس تجاوز كل حدود الأخلاقيات الاجتماعية والسياسية والإنسانية.

وقالت «بوراص» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إن ما حدث في العاصمة طرابلس “يعتبر فصلا خطيراً جديداً في تدهور الأمن والأوضاع الإنسانية والأخلاقيات السياسية والوطنية”.

وتابعت؛ “وخاصة أن كل الأطراف كانت تدعي ضرورة التحلي بالأخلاقيات السياسية التي تحافظ على الاستقرار ووقف العنف والمحافظة على وقف إطلاق النار تحقيقا للسلم الاجتماعي”.

وأوضحت عضوة مجلس النواب؛ “لكن ما حدث بالأمس يدعونا جميعاً للتفكير واتخاذ قرار ينهي كافة أنواع العنف والمضي قدماً في تأسيس كائن دستوري يضمن تعايش الجميع بسلام وبعيداً عن الطامحين”.