الدبيبة يعلن تأخر تشغيل محطة كهرباء غرب طرابلس 4 أشهر بسبب اشتباكات جنزور

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي سيتأخر أربعة أشهر، وذلك بسبب تعرضه لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور مساء السبت الماضي بين مجموعات مسلحة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، يوم الأحد، أن الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور تسببت في إلحاق أضرار على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل بمشروع غرب طرابلس، معربة عن أسفها لما حدث في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على الانتهاء من المشروع الحيوي المنتظر.

اشتباكات بين قوات موالية للدبيبة وباشاغا في طرابلس

وشهدت العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن دخول الأخير مدينة طرابلس.

وتسببت الاشتباكات التي جرت صباح اليوم في إلحاق أضرار مادية في المتتلكات العامة والخاصة، وأجرى الدبيبة جولة تفقد خلالها منطقة الاشتباكات وأجرى لقاءات مع عدد من المواطنين تصادف وجودهم في موقع الأحداث.

– «العامة للكهرباء»: تضرر مشروع محطة غرب طرابلس جراء «اشتباكات جنزور»

– الشركة العامة تؤكد قرب دخول الوحدة الأولى لمحطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية

وقال الدبيبة في تصريح أثناء جولته وسط طرابلس «من أيام اعتدوا على محطة الكهرباء الجديدة التي ستحل مشكلة الكهرباء في ليبيا. الآن ستتأخر وقد أبلغوني أن هناك أضرارًا تحتاج إلى قطع غيار يتطلب توفرها ثلاثة إلى أربعة أشهر».

إنجاز 90% من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس

وقبل أيام، أكدت الشركة العامة للكهرباء أن نسبة الإنجاز في أعمال الإنشاء بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي بلغت أكثر من 90%، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الشبكة لسد النقص الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية.

وبدأت أعمال الإنشاء في مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو 2021، وأعلنت الشركة العامة للكهرباء قبل أسبوع، قرب دخول الوحدة الأولى بالمشروع على الشبكة الكهربائية، مطمئنة المواطنين بأن جهودًا كبيرة تبذلها لمعالجة العجز الحاصل في الشبكة.