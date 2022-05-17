الدبيبة يوجه بتعويض الأضرار نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس

العنوان – طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء تعليماته بحصر الأضرار التي وقعت نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم.

وقال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة أن الدبيبة شدد في تعليماته على ضرورة تقدير التعويضات المناسبة، بالتنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز.

وأضاف جمعة أن الدبيبة طالب بضرورة إحالة التقرير إلى رئاسة الوزراء لاعتماده والبدء في الإجراءات اللازمة بالخصوص في غضون ثلاث أيام.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات مؤيدة لرئيس الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى تابعة ومؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدببة وما نتج عنها من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.