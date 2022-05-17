اللافي: الأعمال المسلحة في العاصمة طرابلس لا يمكن أن تُنتج أي نوع من الاستقرار

ليبيا – أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ما حدث أمس الإثنينمن أعمال مسلحة في العاصمة طرابلس، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار، وأن استخدام السلاح في حل الأمور السياسية، قد ولى إلى غير رجعة، وهو خيار جربه الليبيون في السابق وأثبت فشله.

اللافي جدد بحسب المجلس الرئاسي مطالبته لكافة الأطراف بالتحلي بقدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، وأن تضع في الحسبان أرواح المدنيين وممتلكاتهم، معتبرًا أن مثل هذه الأعمال تأتي في مرحلة غاية الخطورة على الوطن وسلامة المواطنين، مطالبًا بجميع من في البلاد أو خارجها، أن يغلبوا صوت العقل، وأن يسعوا لحل كل الخلافات بالحوار البناء.

كما ناشد اللافي الأطراف الدولية تقديم الدعم للحوار الليبي، وألا تساهم بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر، داعيًا مستشارة الأمين العام إلى أن تقوم بدور نشط في هذا الوقت بالذات.

النائب المجلس الرئاسي دعا عقلاء البلاد وحكمائها أن يقوموا بدورهم الوطني الذي يفرضه الواجب.

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