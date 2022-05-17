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الرئاسي يدعو لعدم تحويل الخلافات السياسية لنزاع مسلح

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المجلس الرئاسي جميع الأطراف إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى نزاع مسلح قد يؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير يهدد أمن المدنيين.

وطالب المجلس بالتهدئة وضبط النفس وتجنيب طرابلس وكل المدن “أيّ استخدام للقوة أو التلويح بها، وتجنب أيّ إقحام للأطراف العسكرية في الخلافات السياسية”، بحسب ما جاء في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم المجلس، نجوى وهيبة.

وشهدت طرابلس توترًا أمنيًا منذ ساعات فجر الثلاثاء الأولى، بعد أن دخل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة رفقة عدد من الوزراء، قبل أن يغادرها لاحقًا بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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