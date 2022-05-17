باشاغا : لا يمكن أن نكون طرف في المساس بأمن العاصمة

طرابلس 17 مايو 2022 (وال) صرح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف السيد فتحي باشاغا لوكالة رويترز للأنباء أن مغادرته المدينة جاءت بعد الاشتباكات التي أثارتها محاولة دخوله العاصمة.
وقال باشاغا رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف و قوة لسلاح و استقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل ، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية.
وتابع باشاغا في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جئنا بالسلام و للسلام و بالحكمة و تغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة و لم نرض بمجاراة الخارجين عن القانون و تعريض المدنيين للخطر.
وأضاف باشاغا إن تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن نساهم في المساس بأمن العاصمة و أهلها الآمنين.
ونوه إن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية و مواجهتهم للسلام بالعنف و السلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً و أخلاقياً ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار رئيس الحكومة المكلف لسنا طلاباً للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف و الفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية. (وال ـ طرابلس) ب ع
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