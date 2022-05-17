بوريل: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا

قال ممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا.

وأردف بوريل “نحن نتابع الوضع في ليبيا عن كثب، إنه أمر مقلق للغاية لكنه كان متوقعا” موضحا أنّ هناك حكومتان في البلاد بدلاً من اجراء انتخابات و تشكيل حكومة واحدة، وأنّ وجود حكومتان سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى تصادم بينهما.

من جانبها، حثّت السفارة الإيطالية الأطراف الفاعلة على الالتزام بتعهداتها بالامتناع عن العنف، وإيجاد مسار توافقي نحو الانتخابات الوطنية، عبر الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

السفارة الإيطالية حثت الأطراف الفاعلة على الالتزام بتعهداتها بالامتناع عن العنف، وإيجاد مسار توافقي نحو الانتخابات الوطنية، عبر الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وشدّدت السفارة أنّ العنف لن يؤدي إلا إلى تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها، مضيفة أنها تابعت بقلق الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.