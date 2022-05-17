العرّادي: استقالة باشاغا هي الحل

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي ومؤسس حزب العدالة والبناء بليبيا عبد الرزاق العرادي، فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة، بالاستقالة، واصفا ذلك بأنه هو «الحل»، على حد قوله.

وقال العرادي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “باشاغا: الاستقالة هي الحل، الدبيبة: طرفا مسيطرا على العاصمة كسلطة أمر واقع”، بحسب وصفه.

وأضاف “مجلس النواب، لم يعد جسما تشريعيا ولكنه مظلة سياسية لـ«كتائب حفتر»، التي هي أيضا سلطة أمر واقع، مجلس الدولة: إن لم يوحد صفه فهو كمنظمة مجتمع مدني، المجلس الرئاسي: شاهد ما شفش حاجة.. ليبيا تتبخر للأسف”، وفقا لتعبيره.