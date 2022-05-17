السفارة الإيطالية: إصابة أحد أفراد الشرطة الدبلوماسية جراء الاشتباكات

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إصابة أحد أفراد الشرطة الدبلوماسية برصاصة عشوائية جراء الاشتباكات التي وقعت اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وأعربت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” عن تمنياتها بالشفاء العاجل لهشام، أحد أفراد الشرطة الدبلوماسية الذي أصيب برصاصة عشوائية سقطت عليه خلال الاشتباكات التي وقعت صباح هذا اليوم.

وأضافت: نحن قريبون من عائلة النقيب وزملائه في الشرطة الدبلوماسية معربة عن تطلعها إلى رؤيته عائداً إلى عمله من جديد عن قريب.