الحكومة منتهية الولاية: طرابلس شهدت محاولة تسلل مجموعة خارجة عن القانون

العنوان – طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اليوم الثلاثاء إن ماشهدته العاصمة الليبية طرابلس في ساعات الصباح الأولى كان تسلل مجموعة خارجة عن القانون للعاصمة.

وأضافت الحكومة في بيان لها أن هذه القوة الخارجية عن القانون حاولت التسلسل في جنح الظلام لطرابلس في محاولة بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها، مستخدمين الأسلحة والعنف”.

وأشارت الحكومة إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعاملت بكل مهنية وحزم مع هـذا الاختراق الأمني حتى تمكنت من وئد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن مواطنيها.

ولفتت الحكومة منتهية الولاية إلى أن هذه الحادثة تسببت في خسائر بشرية ومادية لازالت أجهـزة الأمـن والإدارة المحليـة تعمل على حصرها ومعالجتها.

وذكرت الحكومة أنها وجهت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بشدة مع كل مـن يهدد أمن المواطنين وسلامتهم، مؤكدة التزامها أمام الشعب الليبي بشأن إيصاله لتحقيق الانتخابات.

وشددت الحكومة منتهية الولاية على منع أي محاولات تسعى لها بعض الأطراف للتمديد لأنفسها، وفرض نفسها بالقوة فوق إرادة الشعب الليبي.

وطاـبت حكومة الوحدة الوطنية كافة الأطراف الدولية بإدانة هذه التصرفات التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

واعتبرت الحكومة أن من يقوم بهذه التصرفات لن يصلح يوما ما أن يكون طرفا في أي حوار أو اتفاق سياسي بالخصوص.