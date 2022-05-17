استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة بعد توقف دام ساعات | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب اليوم الثلاثاء. استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد توقف دام ساعات.

وأوضح الطبيب لـ”أخبارليبيا24″ أن الرحلات الجوية تسير بشكل اعتيادي من وإلى المطار، وفقاً لجدول الرحلات المجدول لدى الشركات الجوية.

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت اشتباكات متقطعة فجر اليوم الثلاثاء بعد دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا لطرابلس.

و علقت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء على إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وصوله إلى طرابلس لمباشرة مهام حكومته منها.

وقالت الحكومة في بيان لها :”إن ماشهدته العاصمة الليبية طرابلس في ساعات الصباح الأولى هو تسلل مجموعة خارجة عن القانون للمدينة”. مدينة هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون.

وتابعت في بيانها :”تفاجأ سكان العاصمة طرابلس الأمنين اليوم بقيام مجموعة مسلحة خارجـة عـن القانون بمحاولة التسلسل في جنح الظلام لطرابلس في محاولة بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها، مستخدمين الأسلحة والعنف”.

في حين أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء. أن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل على أنها ساقطة وطنيًا وأخلاقيًا.

وتابع باشاغا. في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” :” أن الحكومة منتهية الولاية لا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل. فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية”.