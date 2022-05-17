جامعة الدول العربية: ندعم كل جهد مُخلص يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.

وشدّد أبو الغيط في بيان له على ضرورة الحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وناشد أبو الغيط جميع الأطراف بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجدداً، وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.

وأكّد أبو الغيط على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والتي انطلقت جولتها الثانية قبل يومين برعاية أممية.

وجدّد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية والأمين العام، لكل جهد مُخلص يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة ويُقرب وجهات نظرهم في هذا المسار وكافة مسارات التفاوض الأخرى.