الهنقاري: الحل في تجديد الشرعية أيها العملاء الأنذال

خاطب محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، من وصفهم بـ«العملاء الأنذال»، بأن الحل في الانتخابات وتجديد الشرعية، بحسب وصفه.

وقال الهنقاري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الحل في الانتخابات وتجديد الشرعية أيها العملاء الأنذال الحقراء المرضى بالشعور بالنقص القبليين والجهوين والحزبيين ومرضى بيد السلطة والمال”، على حد قوله.

وأضاف “يا من اغتصبتم وخطفتم إرادة الشعب الليبي. في حقه في تقرير مصيره واختيار من يمثله لعنة الله عليكم في الدنيا والأخرة. أيها الأوغاد”، وفقا لتعبيره.