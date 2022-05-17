الحويج: ليبيا تتطلع إلى عقد شراكة طويلة الأجل مع تركيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، أن «ليبيا تتطلع لعقد شراكة طويلة مع الجمهورية التركية في تنفيذ مشاريع الاعمار وتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة العمل في قطاع الاستثمار» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

جاء تأكيد الحويج خلال كلمته في حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» التركية بالعاصمة طرابلس بحضور سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الحليفي ورئيس ديوان المحاسبة ووزير الصناعة والمعادن ورئيس جمعية «الموصياد» ورئيس فرع الجمعية بطرابلس ورئيس جمعية الأعمال الليبية التركية ولفيف رجال الأعمال من البلدين وعدد من المسؤولين.

مجالات الشركة بين ليبيا وتركيا

وأوضح الحويج في كلمته أن الشراكة طويلة الأجل مع تركيا ستكون «في تنفيذ مشاريع الاعمار وتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة العمل في قطاع الاستثمار من خلال بناء المطارات والموانئ وتنفيذ مشاريع استثمارية بمجالات الطاقات المتجددة والنظيفة والزراعة وتطوين الصناعات لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني».

– افتتاح فرع لـ«موصياد» التركي في طرابلس بعد رمضان

تعزيز التعاون التجاري بين ليبيا وتركيا

واعتبر الحويج أن افتتاح فرع جمعية «موصياد» التركية في طرابلس التي تضم أكثر من 10 آلاف رجل أعمال تركي و60 ألف شركة «خطوة تسهم في تعزيز التعاون التجاري والتشبيك بين رجال الاعمال في البلدين».

ويغطي أعضاء جمعية «الموصياد» التركية لرجال الأعمال والصناعين المستقلين قطاعات اقتصادية مختلفة مثل المنتجات الصناعية، الماكينات وقطع الغيار، والأدوات الكهربائية والإلكترونية، والإنشاءات ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والسيارات وقطع غيارها، والموبيليا والمنتجات الخشبية والكيميائية والمعادن، وقطاعات الخدمات والأدوات المنزلية وغيرها.

لقطة للمسؤولين الحاضرين لحفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

حفل افتتاح فرع جمعية «موصياد» الترية في طرابلس، الإثنين 16 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)