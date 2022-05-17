حقنا للدماء وإيفاء للعهود.. باشاغا يغادر طرابلس بعد ساعات من دخولها

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار بيانا جاء فيه أن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس؛ وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

ووفق البيان فإن الحكومة تتوجه بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، والشكر موصول لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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