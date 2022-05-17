إنطلاق أعمال اليوم الثالث للجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإنطلاق أعمال اليوم الثالث للجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبالأمس قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية

وقالت وليامز، مُغردة على تويتر، “أسعدني ما تم تحقيقه من تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة والذي شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية”.

وأعرب وليامز، عن تطلعها إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات الجارية بين أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، المقرر استمرارها حتى 20 مايو في القاهرة بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.