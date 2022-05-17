الدبيبة يوجه بفتح تحقيق في أحداث طرابلس

خاطب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، كلاً من النائب العام، والمدعي العسكري العام، بشأن فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الثلاثاء.

وجاء في المراسلة، التي اطلعت 218 على نسخة منها، أن مجموعة من الخارجين عن القانون تسللت بأعمال تسببت في أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق ببلدية طرابلس المركز.

ووجّه الدبيبة “باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الواقعة، وكل من تسبب في حدوث الأضرار وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين”، بحسب ما جاء في الخطاب.

وشهدت طرابلس توترًا أمنيًا منذ ساعات فجر الثلاثاء الأولى، بعد أن دخل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة رفقة عدد من الوزراء، قبل أن يغادرها لاحقًا بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

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