نتفادى التدخل المباشر في طرابلس تحقيقا لمصلحة البلاد

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش المشير خليفة حفتر إن الجيش يدرك خطورة المرحلة الحالية. ولهذا تفادى التدخل المباشر في العاصمة طرابلس؛ من أجل مصلحة ليبيا العليا .

وأضاف أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السياسي حتى لا تفاقم الأزمة. وذلك بحسب ما أفادته فضائية “سكاي نيوز عربية”، في خبر عاجل لها.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، أنه غادر رسميا العاصمة طرابلس. بعد ساعات من محاولته دخول المدينة حقنا للدماء بسبب اندلاع اشتباكات بين الفصائل المتنافسة. بعد إعلان الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان دخولها إلى العاصمة، مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. التي ترفض التخلي عن السلطة.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان، دخولها إلى العاصمة طرابلس. مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض التخلي عن السلطة.

هذا ودعت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الطرفين إلى عدم المشاركة في الاشتباكات وحثت الأطراف الليبية. على ضبط النفس ومنع حشد القوات والأعمال الاستفزازية ودعت إلى الحوار والتفاوض وتجنب حل النزاع بالعنف.